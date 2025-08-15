Harald Schmidt: Rutte hat Poster von Trump überm Bett

Harald Schmidt sieht Nato-Generalsekretär Mark Rutte als treuen Gefolgsmann von US-Präsident Donald Trump. «Ich glaube, dass Mark Rutte ein Poster von Trump über seinem Bett hat», sagte der im Schwäbischen geborene Entertainer und frühere Fernsehmoderator der Deutschen Presse-Agentur. «Ich sehe seine Körpersprache, wenn er auf diesen goldenen Stühlchen im Weißen Haus sitzt - er rutscht so hin und her. Und jetzt die Idee, die Ukraine solle sich mal an den baltischen Staaten zur Zeit der sowjetischen Besatzung orientieren, da muss man auch erst mal drauf kommen als Nato-Generalsekretär. Ich frage mich jetzt, ob man sich im Kreml schon morgens High Five gibt, wenn man das alles hört.»

Rutte hatte diese Woche dem US-Fernsehsender ABC ein Interview mit Blick auf das Treffen von Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska gegeben. Darin hatte er gesagt, nach einer Waffenruhe werde sich die Frage stellen, wie es in territorialen Fragen und mit Blick auf mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine weitergehe. Denkbar sei etwa, dass in einer möglichen Einigung festgehalten werde, dass Russland faktisch bestimmte Gebiete kontrolliere, ohne dass dies damit auch rechtlich anerkannt würde. Als Beispiel verwies der niederländische Politiker auf die jahrzehntelange sowjetische Besetzung der baltischen Staaten, die der Westen rechtlich auch nicht anerkannt habe.