Hoffenheim bezwingt Werder beim Doppel-Test zweimal

Die TSG 1899 Hoffenheim hat gegen Werder Bremen zwei Testspiele an einem Tag gewonnen. Im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga entschied die TSG in Österreich das erste Duell mit 1:0 (1:0) für sich und behielt auch im zweiten Spiel mit 3:0 (0:0) die Oberhand.

Den Siegtreffer in den ersten 90 Minuten erzielte Hoffenheims japanischer Zugang Koki Machida (19. Minute). Der Innenverteidiger traf nach einem Eckball per Kopf.

Im Anschluss siegten die Hoffenheimer dank der Tore von Gift Orban (46.), Wouter Burger (51.) sowie Alexander Prass (85.). Außerdem vergab TSG-Profi Muhammed Damar in der Nachspielzeit einen Handelfmeter kläglich. Auf beiden Seiten wurde das Personal komplett getauscht.