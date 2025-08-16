Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Wagen abgeschleppt: Wiederholt ohne Fahrerlaubnis gefahren: Auto beschlagnahmt

Wagen abgeschleppt

Wiederholt ohne Fahrerlaubnis gefahren: Auto beschlagnahmt

Mit seinem leistungsstarken Sportwagen beschleunigt ein Mann mehrfach absichtlich stark in einem Tunnel. Die Polizei kontrolliert ihn. Sein Fahrzeug sieht er erst mal nicht wieder.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei ließ den Sportwagen des Mannes abschleppen. (Symbolbild)
    Die Polizei ließ den Sportwagen des Mannes abschleppen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Weil er bereits mehrfach ohne Fahrerlaubnis gefahren ist, ist der Sportwagen eines Mannes beschlagnahmt worden. Der 27 Jahre alte Fahrer müsse damit rechnen, dass er sein Fahrzeug nicht wieder zurückbekomme, sagte ein Polizeisprecher. Es bestehe demnach die Möglichkeit, dass der Wagen nach Abschluss des Verfahrens versteigert werde.

    Der Mann fiel den Beamten auf, als er am Freitag in einem Tunnel in Reutlingen mehrfach absichtlich stark beschleunigte. Als sie feststellten, dass der Mann schon öfter ohne Fahrerlaubnis unterwegs gewesen war, ließen sie den Wagen abschleppen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden