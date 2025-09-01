Betrunkener Biker überholt dutzende Autos im Gotthardtunnel

Im vielbefahrenen Schweizer Gotthardtunnel soll ein mutmaßlich betrunkener Motorradfahrer 47 Fahrzeuge verbotenerweise überholt haben. Der 46-Jährige sei nach etlichen Notrufen im Schweizer Kanton Uri gestoppt worden, teilte die dort zuständige Polizei mit.

Von den Überwachungskameras sei der Biker bei seinen Taten gefilmt worden. Den Angaben zufolge überholte er zwei Lastwagen und 45 Autos. Gegen den Mann wird nun ermittelt. Bitter für ihn: In der Schweiz darf er vorerst nicht mehr fahren.

Der Gotthardtunnel ist eine der wichtigsten Verkehrsrouten Europas. Viele Urlauber nutzen ihn in Richtung Italien oder Frankreich. Auch viele Autoreisende aus dem Süden Deutschlands sind aktuell während der Sommerferien dort unterwegs.