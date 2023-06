Hagel neuer Chef der CDU-Fraktionsvorsitzendenkonferenz

Der baden-württembergische CDU-Fraktionschef Manuel Hagel ist neuer Chef der sogenannten Fraktionsvorsitzendenkonferenz der Union.

Er sei einstimmig auf Vorschlag von CDU-Chef Friedrich Merz und CSU-Chef Markus Söder gewählt worden, wie die Landtagsfraktion am Montag mitteilte. Er übernimmt die Position vom bayerischen Fraktionschef Thomas Kreuzer. "Wir sind ein richtig gutes Team und das einzige Gremium der CDU/ CSU in dem Europa, der Bund und die Länder gemeinsam organisiert sind", betonte Hagel. Hagel gilt innerhalb der Südwest-CDU derzeit als aussichtsreichster Kandidat für die Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl 2026.

In der Fraktionsvorsitzendenkonferenz sitzen die Fraktionschefs aller Unionsfraktionen in den Länderparlamenten und im Bundestag sowie der Vorsitzende der der CDU/CSU-Gruppe in der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament. In dem Gremium werden bundesländerübergreifende Initiativen und Anträge abgestimmt und koordiniert.

(dpa)