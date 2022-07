Wahl

20:26 Uhr

OB-Wahl in drei Städten: Zwei Amtsinhaber setzen sich durch

In drei Städten im Südwesten waren Bürgerinnen und Bürger am Sonntag zur Oberbürgermeisterwahl aufgerufen: In der Kreisstadt Lörrach und in Remseck (Kreis Ludwigsburg) haben sich jeweils die Amtsinhaber durchgesetzt.