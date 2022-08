Wahl

13.08.2022

Wieder Bürgermeisterwahl in badischer Gemeinde Schwanau

Zum zweiten Mal innerhalb von rund drei Monaten sind Menschen im badischen Schwanau aufgerufen, an die Wahlurnen zu kommen. An Kandidierenden mangelt es in der Gemeinde im Rheintal nicht.

Nach rund drei Monaten wird in der Gemeinde Schwanau am Sonntag (08.00 Uhr) erneut eine Bürgermeisterin oder ein Bürgermeister gewählt. Der im Mai gewählte Alexander Schindler ( SPD) hatte die Wahl aus gesundheitlichen Gründen nicht angenommen. Die Wahl des Stadtoberhaupts der Gemeinde im Ortenaukreis musste deshalb komplett neu ausgeschrieben werden, wie der Schwanauer Hauptamtsleiter Michael Fertig mitteilte. Falls sich am Sonntag keiner der zehn Kandidierenden mit einer absoluten Mehrheit durchsetze, werde es einen zweiten Wahlgang am 11. September geben, sagte er. Wahlergebnisse der Bürgermeisterwahl in Schwanau, 15.5. (dpa)

