Sextett zum Rennen um die Rathausspitze in Kornwestheim

Es stehen viele Namen auf dem Wahlzettel, wenn die neue Rathausspitze von Kornwestheim gewählt wird. Aber letztlich dürfte es zu einem Dreikampf werden um die Nachfolge der langjährigen Amtsinhaberin.

Nach dem Rückzug der langjährigen Oberbürgermeisterin Ursula Keck wählt am Sonntag Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) eine neue Rathausspitze. Es stehen fünf Männer und eine Frau zur Wahl um die Nachfolge der parteilosen Amtsinhaberin an. Keck tritt nach 16 Jahren im Amt nicht erneut an. Sie war 2007 erstmals gewählt und 2015 bestätigt worden. Ihre Entscheidung begründete sie mit dem mangelnden Rückhalt der Fraktionen.

Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. Setzt sich niemand durch, findet am 9. Juli eine Neuwahl statt. Mit einem vorläufigen Endergebnis wird nach Angaben der Stadt bis zum Abend gerechnet.

Auf dem Wahlzettel stehen neben dem Schwieberdinger Bürgermeister Nico Lauxmann (CDU) auch Markus Kämmle, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Gemeinderat, sowie Kadir Koyutürk. Der Leiter der Kornwestheimer Stabstelle für Soziales und Teilhabe lässt seine Grünen-Mitgliedschaft für die Wahl ruhen. Auch die Lehrerin Zennure Funke-Ulusoy, der Physiker Stefan Duscher und Thomas Hornauer (alle parteilos) treten an. Hornauer nennt sich selbst königliche Heiligkeit und erreicht auf der Videoplattform Tiktok mit seinen Livestreams Hunderttausende.

