200.000 Euro Schaden nach Brand in Tiefgarage

Bei einem Brand in einer Tiefgarage in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ist ein geschätzter Schaden von rund 200.000 Euro entstanden.

Aus zunächst unbekannten Gründen war das Feuer in zwei Parkboxen mit zwei Verbrennerautos ausgebrochen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die angrenzende Straße war demnach bis in die Nacht zum Sonntag knapp sechs Stunden lang voll gesperrt. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

(dpa)