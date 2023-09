84-Jährige stirbt bei Frontalkollision in Bad Säckingen

Eine Autofahrerin ist bei einer Frontalkollision ihres Wagens mit einem anderen Fahrzeug im Landkreis Waldshut ums Leben gekommen.

Das Auto eines 50-Jährigen war in Bad Säckingen bei einem Überholmanöver in den Wagen der Frau gekracht, wie die Polizei in der Nacht zum Samstag mitteilte. Sie erlag ihren Verletzungen noch am Unfallort. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann den Gegenverkehr beim Überholen eines langsamen Fahrzeugs nicht beachtet. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu dem Unfall, der sich am Freitag ereignete.

(dpa)