Auto kracht mit Laster zusammen: 27-Jähriger stirbt

Bei einem Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Laster bei Bonndorf im Schwarzwald ist ein 27-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen.

Der Mann starb am Dienstagnachmittag noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Zuvor war der Mann mit seinem Wagen auf der L159 aus Bonndorf kommend in Richtung Ühlingen-Birkendorf unterwegs, als er in einer Kurve in die Gegenfahrbahn fuhr und dort mit einem entgegenkommenden Laster zusammenkrachte. Die Ursache für das Ausscheren in die Gegenfahrbahn war am Abend noch unklar. Der Lkw-Fahrer wurde den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere seiner Verletzungen war zunächst nichts bekannt. Insgesamt sei ein Sachschaden von rund 150.000 Euro entstanden.

(dpa)