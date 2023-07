Autofahrerin rast quer über Bundesstraße

Eine Autofahrerin ist in Waldshut-Tiengen (Kreis Waldshut) auf einer rasanten Irrfahrt über die Bundesstraße gerast und schließlich in den Bahnhof geknallt.

Die 59-Jährige hatte zuerst einen Lastwagen gestreift und war dann mit hoher Beschleunigung seitlich in ein Schaufenster am Straßenrand gekracht, das zu Bruch ging, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte.

Von dort wurde das Auto abgewiesen und raste quer über die Fahrbahn auf das gegenüberliegende Bahnhofsgebäude zu, wo es frontal in die Fassade knallte. Teile der Fassade gingen dabei kaputt, ebenso das Auto. Fußgänger bargen die Frau aus ihrem Wagen. Sie erlitt einen Schock und wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Wie es genau zu dem Unfall kam war noch unklar. Auch der entstandene Schaden am Auto und an den Gebäuden war noch nicht abzuschätzen. Es wurde niemand verletzt.

(dpa)