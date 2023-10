Bericht über Schüsse: Scheiben von Regionalbahnen beschädigt

Bei zwei Regionalbahnen sind in Lauchringen (Kreis Waldshut) Beschädigungen an Scheiben festgestellt worden.

Bei einem der Züge wurde eine Frontscheibe beschädigt, beim anderen Zug gab es drei Beschädigungen an einer Seitenscheibe, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Laut "Südkurier" sind womöglich Schüsse die Ursache für die Beschädigungen. Dies konnte eine Sprecherin der Bundespolizei vorerst nicht bestätigen. Man ermittele nach den Vorfällen vom Mittwoch in alle Richtungen. Die beiden Züge setzten ihre Fahrten bis zu den Endhaltestellen in Waldshut und Basel fort.

(dpa)