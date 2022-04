Gründer des Bauzulieferers Sto gestorben

Der Unternehmer Fritz Stotmeister ist tot.

Der Gründer des auf Wärmedämmung spezialisierten Bauzulieferers Sto starb am Donnerstag vergangener Woche im Alter von 94 Jahren, wie das Unternehmen am Dienstag in Stühlingen mitteilte.

Unter Stotmeisters Leitung sei das Unternehmen von einem regionalen Putz- und Farbenhersteller zu einer internationalen Firmengruppe gewachsen, die heute mehr als 5700 Mitarbeiter beschäftige. Firmensitz ist Stühlingen (Kreis Waldshut). 2020 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro und ein Nettoergebnis von 80,7 Millionen Euro. Am Donnerstag will Sto den Jahresabschluss für 2021 vorlegen.

© dpa-infocom, dpa:220426-99-54032/2 (dpa)