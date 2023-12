Illegal entsorgte Schlachtabfälle in Rickenbach entdeckt

Mehr als 20 tote Hasen oder Kaninchen sind in Rickenbach (Kreis Waldshut) illegal entsorgt worden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fand eine Spaziergängerin die Kadaver am Vortag auf einer Wiese beim Umspannwerk Kühmoos. Im vergangenen Jahr seien zu einem ähnlichen Zeitpunkt Schlachtabfälle in fast gleicher Art im Ortsteil Bergalingen gefunden. Die Polizei vermutet, dass ein Unbekannter die Tiere vor Weihnachten geschlachtet und entsorgt haben könnte.

(dpa)