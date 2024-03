Jugendlicher verunglückt gleich zweimal mit Motorrad

Ein Jugendlicher hat in Albbruck (Kreis Waldshut) mit einem Motorrad gleich zwei Unfälle hintereinander verursacht und ist dabei schwer verletzt worden.

Einen Führerschein hatte er für das Motorrad nicht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll der 15-Jährige am Donnerstag zunächst über den Gehweg ein Fahrzeug überholt haben. Dann habe er wohl wegen stark überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle verloren und sei mitsamt der Maschine in einen Gartenzaun und eine Terrassenüberdachung geprallt. Das Motorrad krachte schließlich in einen Linienbus. Der 15-Jährige habe seine Fahrt danach fortgesetzt, sei aber kurze Zeit später erneut gestürzt.

Das Motorrad habe er anschließend versteckt und sei zu Fuß zum Unfallort zurückgekehrt, wo die Beamten bereits warteten. Der 15-Jährige kam ins Krankenhaus. Betrunken war er nach Polizeiangaben nicht. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das Motorrad gehörte einem Freund des Jugendlichen.

(dpa)