Straße nach Felssturz im Südschwarzwald gesperrt

Wegen eines Felssturzes ist eine Kreisstraße im Südschwarzwald für den Verkehr gesperrt worden.

Wann die Strecke zwischen den Orten Tiefenstein und Schildbach im Landkreis Waldshut wieder freigegeben werde, sei noch offen, teilte das Landratsamt am Montag in Waldshut-Tiengen mit. Menschen kamen bei dem Vorfall am Samstag nicht zu Schaden. Die Straßenmeisterei richtete eine Umleitung ein.

(dpa)