Vater und Tochter bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Frontal-Crash bei Wutöschingen (Waldshut) sind ein 40-Jähriger und seine acht Jahre alte Tochter schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei krachte das Auto des Mannes am Mittwoch auf einer Bundesstraße mit einem Lastwagen zusammen. Die Ursache dafür ist noch unklar. Rettungshubschrauber brachten Vater und Tochter in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall kam es bis zum Abend wegen auslaufender Betriebsstoffe des Lastwagens zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

(dpa)