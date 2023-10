Mögliche Glassplitter in Brot- und Backwaren

Wegen möglicher Glassplitter in verschiedenen Brot- und Backwaren hat der Lebensmittelhersteller Ludwig Stocker Hofpfisterei GmbH eine Vielzahl an Produkten zurückgerufen.

Beim Transport der unverpackten Waren in einem Lkw sei es zu einem Glasbruch gekommen, teilte das Unternehmen mit Sitz in München am Montagabend über das Portal Lebensmittelwarnung.de mit.

Die Warnung betreffe ausschließlich Brot- und Backwaren mit dem Produktionsdatum 09.10.2023, die regional in den Hofpfisterei-Filialgeschäften und einzelnen Natur- und Feinkostmärkten in Baden-Württemberg verkauft worden seien. Die Produkte können dem Hersteller zufolge gegen Erstattung des Kaufpreises in der Verkaufsstätte zurückgeben werden.

(dpa)