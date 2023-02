Warnstreik

16.02.2023

Flugausfälle und volle Züge im Südwesten erwartet

Menschen warten in einer Schlange vor einem Reisezentrum der Bahn am Frankfurt Flughafen.

Der Warnstreik der Gewerkschaft Verdi am Flughafen Stuttgart trifft nicht nur Flugpassagiere. Auch in der Bahn könnte es am Freitag enger werden. Und dann ist da auch noch der Ferienbeginn.

Flugreisende ab dem Flughafen Stuttgart müssen sich am Freitag Alternativen suchen. Wegen eines ganztätigen Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi fallen alle Flüge aus. Betroffen sind laut Flughafen 162 Verbindungen und rund 20.000 Passagiere. Einige seien bereits auf Samstag umgebucht. Auch Flüge in Richtung Katastrophengebiet in der Türkei sollen am Freitag nicht stattfinden. Der Warnstreik fällt im Südwesten auf den Freitag vor den Fastnachtsferien. Die Bahn erwartet deswegen volle Züge, Reisende sollten sich vorab über die Auslastung ihrer Züge informieren, hieß es. Dazu kommen Einschränkungen wegen Bauarbeiten auf der Strecke Frankfurt-Mannheim und ab Samstag auch rund um Stuttgart sowie auf der auf der Strecke Korntal-Leonberg. Auch auf den Straßen geht die Polizei von einem erhöhten Reise- und Ausflugsverkehr aus. (dpa)

