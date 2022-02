Tief "Ylenia" sorgt auch im Südwesten für stürmische Zeiten

Von Westen her ziehen zwei Sturmtiefs über Deutschlands hinweg. Bahn, Behörden und Feuerwehr sorgen für gefährliche Orkanböen vor. Auch Baden-Württemberg könnte es treffen.

Weniger als drei Wochen nach Sturm "Nadia" haben gleich zwei Orkantiefs Kurs auf Deutschland genommen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach gab für Mittwochabend bis Donnerstagabend Unwetterwarnungen heraus. Betroffen sein dürfte zwar vor allem die nördliche Hälfte Deutschlands. Aber auch in Baden-Württemberg nahm der Wind von Tief "Ylenia" am Mittwochabend Fahrt auf. Die Böen sollten allerdings im Vergleich zu anderen Regionen Deutschlands weniger stark ausfallen. "Es fängt im Nordwesten an und zieht dann Richtung Südosten bis etwa zur Mitte Deutschlands", erklärte DWD-Meteorologe Adrian Lyser.

Der Deutsche Wetterdienst erwartete für den Südwesten stürmische Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 70 Kilometern in der Stunde. Vor allem im höheren Bergland könnten die Sturmböen auch 90 Kilometer schnell werden, an einigen exponierten Stellen im Schwarzwald sogar bis zu 110 Stundenkilometer. Die stärksten Böen erwarten die Meteorologen in der Nacht zum Donnerstag sowie am Donnerstagvormittag. Dann könne der Wind auf den Schwarzwaldgipfeln auch mit Orkanböen von bis zu 130 Stundenkilometern wehen, hieß es im Warnlagebericht des DWD. Erst zum Donnerstagabend hin soll der Wind allmählich nachlassen.

Das Kultusministerium will angesichts der Vorhersagen auf Nummer sicher gehen. Eltern können am Donnerstag in betroffenen Regionen selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken. "Falls der Weg zur Schule aufgrund extremer Wetterlagen vor Ort nicht zumutbar ist, können Eltern ihr Kind vom Unterricht befreien lassen", teilte das Kultusministerium am Mittwoch mit. Die Schule müsse dann aber informiert werden. Betroffen sein könnten nach Angaben der Meteorologen unter anderem die Kreise und Regionen südlich von Baden-Baden und Calw bis hinunter zur Schweizer Grenze.

© dpa-infocom, dpa:220216-99-153052/3 (dpa)