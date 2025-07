VfB-Stürmer Perea wechselt zum FC Zürich

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart trennt sich endgültig von Stürmer Juan José Perea. Nachdem der Kolumbianer in der vergangenen Saison an den FC Zürich ausgeliehen war, wechselt er nun fest zum Schweizer Erstligisten. Das teilten beide Vereine mit. Bei den Eidgenossen erhält er einen Einjahresvertrag mit einer Option für zwei weitere Spielzeiten. Perea riss sich Anfang März die Achillessehne und ist noch in der Reha.

Verlust bei der Ablöse

Der schnelle Angreifer war 2022 vom griechischen Club PAS Giannina nach Stuttgart gewechselt. Nach einem Jahr wurde er jedoch an den damaligen Zweitligisten Hansa Rostock verliehen, im vergangenen Jahr nach Zürich. Die Ablösesumme für den 25-Jährigen, der beim DFB-Pokalsieger noch einen Vertrag bis Sommer 2026 hatte, dürfte unter den rund 2,4 Millionen Euro liegen, die der VfB vor drei Jahren nach Griechenland überwiesen hatte.