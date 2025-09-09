Icon Menü
Weinbau: Weinbauern hoffen auf starken Jahrgang

Weinbau

Weinbauern hoffen auf starken Jahrgang

Nach einem schwierigen Vorjahr hoffen Winzerinnen und Winzer in Baden und Württemberg auf eine bessere Ernte. Doch nach viel Sonne gibt es nun Nässe.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Winzer hoffen in Baden auf eine bessere Ernte als 2024. (Archivbild)
    Winzer hoffen in Baden auf eine bessere Ernte als 2024. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

    Dieses Jahr soll es besser werden: Im großen Anbaubaugebiet Baden wird die laufende Weinlese von hohen Erwartungen begleitet. Noch im vergangenen Jahr hatten vor allem Wetterkapriolen und deren Folgen dazu geführt, dass die Weinproduktion mengenmäßig einbrach. Auch im separaten Anbaugebiet Württemberg gab es nach Angaben des Statistischen Landesamts einen erheblichen Rückgang.

    Der Badische Weinbauverband und Landesagrarminister Peter Hauk (CDU) wollen heute im südbadischen Müllheim einen ersten Überblick zum Jahrgang 2025 geben. Verbandsgeschäftsführer Holger Klein sagte bereits, viel Sonne im August habe den nötigen Reifeschub im Weinberg gebracht. Die Trauben seien gesund. Sorgen macht hingegen die Nässe.

    Württemberg ist später dran

    Ursprünglich sollte die sogenannte Hauptlese von Rebsorten wie Müller-Thurgau und Spätburgunder in Baden erst in dieser Woche beginnen. Sie fing wegen der klimatischen Bedingungen aber rund einer Woche früher an. Das Anbaugebiet Württemberg ist wie üblich etwas später dran. Der Weinbauverband Württemberg will nach eigenen Angaben am 19. September zur Ernte Auskunft geben.

    Bezogen auf die Rebfläche liegen die Anbaugebiete Baden und Württemberg in Deutschland auf Platz drei und vier. Größer sind die Gebiete Rheinhessen und Pfalz.

    Nässe macht den Winzern in Baden Sorgen. (Archivbild)
    Nässe macht den Winzern in Baden Sorgen. (Archivbild) Foto: Silas Stein/dpa
