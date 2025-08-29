Streithähne gehen wegen toter Hühner aufeinander los

Zwei Männer sind in einer Kleingartenanlage in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) nach einem Streit um tote Hühner aufeinander losgegangen. Grund für den Streit sei der Vorwurf gewesen, dass der Hund des 67-Jährigen mehrere Hühner des 47-Jährigen gerissen haben soll, wie ein Polizeisprecher sagte.

Es kam erst zu Drohungen und Beleidigungen, daraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung. Auch ein Holzstock sei Teil der Auseinandersetzung gewesen – noch ist unklar, ob damit zugeschlagen wurde und von wem. Ernsthafte Verletzungen habe es nicht gegeben.

Die Männer stürzten in einem Gerangel zu Boden. Erst eintreffende Polizisten konnten sie bei dem Vorfall am Donnerstag voneinander trennen. Beide bekamen einen Platzverweis. Vor Ort stellten die Beamten tatsächlich mehrere tote Hühner fest. Genaueres sollen nun Ermittlungen klären.