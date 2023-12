Angriff auf 17-Jährigen: Haftbefehle gegen zwei Jugendliche

Nach einem Angriff auf einen 17-Jährigen in Welzheim im Rems-Murr-Kreis ist Haftbefehl gegen zwei Jugendliche erlassen worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sollen die 14 und 15 Jahre alten Heranwachsenden den 17-Jährigen bereits am Freitag auf einem Schulgelände angesprochen und Geld von ihm verlangt haben. Als er dies verweigerte, sollen sie ihn auf den Boden gestoßen und mit Füßen auf ihn eingetreten haben. Als Helfer hinzukamen, um die Angreifer von ihrem Opfer zu trennen, soll einer der Jugendlichen den 17-Jährigen und eine Passantin mit Pfefferspray verletzt haben.

Die beiden Jugendlichen sind nun in einem Jugendgefängnis in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu dem Überfall dauern an.

(dpa)