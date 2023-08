Versuchter Totschlag: Weitere Verdächtige inhaftiert

Im Fall der Schlägerei auf einem Bolzplatz in Wendlingen am Neckar sind zwei weitere Jugendliche wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag inhaftiert.

Die Polizei teilte am Montag mit, dass es in der Ermittlung in Bezug auf die Tat, bei der im Juli ein 15 Jahre alter Junge schwer verletzt worden war, neue Erkenntnisse gibt. Drei Jugendliche sitzen deswegen bereits in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei nun mitteilte, stellte sich ein 14 Jahre alter Junge am Samstag der Polizei, woraufhin die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erließ und die Polizei ihn festnahm. Zudem stellte die Polizei einen weiteren mutmaßlichen Mittäter fest. Dieser 15 Jahre alte Junge befinde sich aufgrund einer anderer Straftat schon in Untersuchungshaft.

Die Jugendlichen sollen bereits im Juli auf einem Bolzplatz in Wendlingen (Kreis Esslingen) einen 15-Jährigen mit Faustschlägen und Tritten gegen den Kopf attackiert haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft ursprünglich mitteilten. Der Junge wurde schwer verletzt und musste operiert werden.

Insgesamt sind nun fünf Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren aufgrund der mutmaßlichen Verwicklung in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Die Polizei geht insgesamt von einer größeren Gruppe aus, die bei der Tat anwesend war. Ob es noch weitere Verdächtige gibt, konnte die Polizei zunächst nicht mit Sicherheit sagen.

(dpa)