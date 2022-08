Wettbewerb

19.08.2022

Baumstamm-Werfen und Fass-Rollen bei "Highländgames"

Schottisches Kräftemessen im Schwabenland: Duos aus ganz Süddeutschland treten im Landkreis Ravensburg am Samstag in sechs Disziplinen gegeneinander an. Auch das Publikum darf eingreifen.