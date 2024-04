Ab dem Wochenende strahlt die Sonne wieder

In Baden-Württemberg lässt sich die Sonne wieder sehen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart rechnet im Ländle in den kommenden Tagen mit höheren Temperaturen und wenig Regen. Nächste Woche könnten sogar bis zu 27 Grad drin sein, wie ein Sprecher am Freitag sagte. "Wärmer wird es auf jeden Fall."

Wärmster Tag werde der Mittwoch. An der Tauber und am Neckar könnten die 27 Grad punktuell erreicht werden. Stuttgarter dürfen sich voraussichtlich auf 25 Grad freuen. Der Donnerstag und Freitag werden etwas kühler, doch längst nicht so wie die letzten Tage und Wochen. Das Thermometer pendele sich vielerorts bei bis zu 20 Grad ein.

Schon das Wochenende bringt den Vorgeschmack auf wärmere Tage. Am Samstag klettert das Thermometer laut Vorhersage auf bis zu 23 Grad in der Kurpfalz. Am Sonntag gesellen sich zu gleichbleibenden Temperaturen einige Wolkenfelder hinzu, die mancherorts abregnen könnten. Der Montag bleibe aber meist trocken und freundlich. Temperaturhöchstwerte betragen etwa in der Hohenlohe und am Bodensee um die 23 Grad.

(dpa)