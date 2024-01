Dauerregen in Baden-Württemberg - Abkühlung zum Wochenende

Bei Sonnenschein die Tage nach Neujahr genießen? Kann man in Baden-Württemberg erstmal vergessen. Nach dem Regenschirm und wasserdichtem Schuhwerk ist dann dickere Kleidung angesagt.

Der erste Arbeitstag im neuen Jahr lädt im Südwesten eher zum Daheimbleiben ein: Ergiebigen Dauerregen sagt der Deutsche Wetterdienst für weite Teile des Landes voraus. Bis Donnerstagfrüh können im Nordosten bis 60 Liter, in den Staulagen des Schwarzwaldes sogar an die 100 Liter pro Quadratmeter fallen - davon mehr als die Hälfte in den ersten 24 Stunden bis Mittwochfrüh. Hinzu kommen bis zum frühen Dienstag verbreitete stürmische Böen bis 70 Stundenkilometer, auf dem Feldberg sogar orkanartige Böen bis 110 Stundenkilometer.

"Das wird kein Tag für die Sonne, nur südlich der Alb kann es etwas trockener werden", sagte DWD-Meteorologe Thomas Schuster am Montag in Stuttgart. Ein Hochwasser wie im Norden ist aber kein Thema. "80 Liter gehen noch", erklärte Schneider nach Rücksprache mit der Hochwasservorhersagezentrale. Allenfalls könnten Bäche im Schwarzwald kurzzeitig über die Ufer treten.

Auch nach dem Abklingen der Niederschläge bleibt es vorerst zu mild für die Jahreszeit mit Tageshöchstwerten verbreitet im zweistelligen Bereich. Zum Wochenende aber stellt sich die Wetterlage um und von Norden her wird es kälter. Dann bewegen sich die Temperaturen tagsüber nur noch knapp über den Gefrierpunkt. Richtung Oberschwaben könnte es sogar Schnee geben. Allerdings seien die Wettermodelle noch mit Unsicherheiten behaftet, betonte Schuster.

(dpa)