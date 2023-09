Der Altweibersommer macht Pause und kommt wieder

Freunde des Altweibersommers im Südwesten können sich freuen: Mit einer kleinen Unterbrechung bleibt er Baden-Württemberg noch eine Weile erhalten.

Vor allem am Mittwoch ist mit viel Sonne im ganzen Land und Temperaturen von bis zu 27 Grad zu rechnen, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Am Donnerstag bleibt es zunächst ähnlich warm und sonnig. Nachmittags nimmt die Bewölkung von Westen her zu. Im Rheintal und Schwarzwald können dort abends erste Regentropfen fallen, auch Gewitter sind möglich.

In der Nacht auf Freitag breitet sich der Regen nach Osten aus. Am Freitag und Samstag regnet es voraussichtlich immer wieder, im Schwarzwald kann auch Starkregen darunter sein. Die Temperaturen rutschen auf zwischen 15 und 19 Grad ab.

Biergartenwetter ist laut DWD aber schon am Sonntag wieder in Sicht: Der soll heiter werden und Temperaturen von bis zu 22 Grad bringen. Schön und sonnig bleibt es voraussichtlich auch noch in der ersten Hälfte der kommenden Woche - und vielleicht werde es sogar noch ein bisschen wärmer, sagte die Sprecherin.

