DWD spricht von Tornadogefahr in Süd- und Nordbaden

Der Deutsche Wetterdienst hat vor einer Tornadogefahr am Samstagabend in Süd- und Nordbaden gewarnt.

Laut einem DWD-Sprecher vom Freitag ziehen dann aller Voraussicht nach extreme Gewitter von Frankreich her aufkommend in diese Richtung. Sie sollen bis zu fünf Zentimeter große Hagelkörner, Orkanböen und heftigen Starkregen von 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter in wenigen Stunden bringen.

Einzelne Tornados seien nicht ausgeschlossen, hieß es vom DWD. Diese könnten zuerst in Südbaden, später auch in Nordbaden auftreten. Zuvor soll es schwülheiß bei 27 bis 35 Grad werden. Für das östliche Baden-Württemberg sehen die Wetterexperten seltener Schauer und Gewitter. Tiefstwerte dort: 20 bis 15 Grad.

(dpa)