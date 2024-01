Entwarnung bei Glatteis, dafür Schnee: Ab Donnerstag kälter

Am Donnerstag soll es in Baden-Württemberg keine verbreitete Gefahr durch Glatteis mehr geben.

Im Laufe des Tages soll es kälter werden, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart mitteilte. Der Regen werde dann zu Schnee.

In Mannheim kann es schon im Berufsverkehr am Donnerstagmorgen schneien. Am Mittag gehe es dann in Stuttgart los, sagte der Sprecher. Richtung Allgäu soll es erst am Abend schneien. Verbreitet werden ein bis drei Zentimeter erwartet.

"Dann kommen ruhigere, aber kalte Tage mit viel Sonne", sagte der Experte mit Blick aufs Wochenende. Schon am Freitag werde es nochmal deutlich kühler. So sollen die Tiefstwerte in der Nacht zum Samstag zwischen -4 und -16 Grad liegen.

(dpa)