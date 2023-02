Fastnachtswochenende bewölkt und teilweise stürmisch

Am Fastnachtswochenende müssen die Menschen im Südwesten mit Wolken und teilweise stürmischem Wetter rechnen.

Am Freitag ist es vielerorts stark bewölkt, bei Temperaturen zwischen 8 und 14 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In der Nacht zum Samstag erwarten die Meteorologen Sturmböen. Auch tagsüber kommt es zu starken Böen. Im Norden und im Schwarzwald soll es gebietsweise regnen. Die Höchstwerte liegen bei 16 Grad. Am Sonntag bleibt es bewölkt und regnerisch, bei Temperaturen bis zu 13 Grad. In exponierten Lagen ist es weiterhin stürmisch.

(dpa)