Frischer Wind fürs Feuerwerk

Wenn zum Jahreswechsel die Feuerwerke gezündet werden, ist gute Sicht gefragt. Das Wetter spielt auch mit Blick auf die Feinstaubbelastung eine Rolle. Eine Prognose.

Fans von Feuerwerken können sich in Baden-Württemberg auf den Jahreswechsel freuen. Anders als in Bayern dürfte der für Sonntag erwartete Regen bis zur Nacht weitgehend abgezogen sein, sagte ein Fachmann des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart. "Je weiter es Richtung Mitternacht geht, desto ruhiger wird es." Nur noch südlich der Alb könnte es vereinzelt etwas regnen.

Ansonsten sei die Sicht bei recht milden Temperaturen über dem Gefrierpunkt voraussichtlich gut. Nebel drohe keiner, es wehe frischer Wind. Daher sei auch die Feinstaubbelastung infolge der gezündeten Böller und Raketen kein Thema, erläuterte der Experte.

Umwelt- und Naturschützer warnen Jahr für Jahr vor der hohen Belastung durch Feinstaub. Zudem entstehe viel Müll durch das Feuerwerk. Dies sowie der Lärm seien außerdem schädlich für Tiere.

Wettertechnisch startet das neue Jahr trüb. An Neujahr soll es bewölkt sein. Vereinzelt sind der DWD-Prognose zufolge Schauer möglich, die im Bergland als Schnee niederrieseln. Die Höchstwerte reichen laut Vorhersage von vier Grad im Bergland bis elf Grad am Oberrhein. In der Nacht zum Dienstag soll Dauerregen einsetzen. Die Temperaturen sinken demnach auf bis zu ein Grad. Im Schwarzwald seien Sturmböen möglich, auf Gipfeln gar orkanartige Böen.

(dpa)