Gewitter behindert Bahnverkehr in Süddeutschland

Gewitterschäden haben am Donnerstagabend den Bahnverkehr in Süddeutschland beeinträchtigt.

"Alle ICE/TGV- und IC/EC-Züge werden zwischen Stuttgart und Augsburg umgeleitet und halten nicht in Ulm Hbf und Günzburg. Die Züge verspäten sich um etwa 50 Minuten", teilte die Deutsche Bahn mit. "Einzelne Züge fallen aus." Der Deutsche Wetterdienst hatte vor Unwettern in Schwaben, Oberbayern und Mittelfranken bis in die Nacht gewarnt.

(dpa)