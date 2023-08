Gewitter mit Hagel und Starkregen im Südwesten möglich

Auch am Sonntag und zu Wochenbeginn müssen sich die Menschen in Baden-Württemberg auf Unwetter einstellen.

Vor allem am Sonntagnachmittag und -abend seien vereinzelt sogar unwetterartige Entwicklungen mit Hagelkorngrößen um zwei Zentimeter und extrem heftigem Starkregen bis zu 50 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst am Vormittag mit. Dann könne es auch Sturmböen um 85 Stundenkilometer geben.

In der Nacht ließen die Gewitter nur zeitweilig und vorübergehend nach, hieß es. Am Montag könnten sie ähnliche Intensität erreichen.

(dpa)