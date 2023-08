Heftige Gewitter vor Wetterwechsel: Wochenende kühler

Teils schwere Gewitter leiten einen Wetterumschwung in Baden-Württemberg ein.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Donnerstag muss im gesamten Land bis Freitagmorgen mit der Möglichkeit schwerer Gewitter gerechnet werden. Möglich seien heftiger Starkregen mit bis zu 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, schweren Sturmböen um 100 Stundenkilometer sowie vereinzelten Orkanböen bis 120 Kilometer pro Stunde. Auch Hagel mit einem Durchmesser um drei Zentimeter könne es geben.

Zum Wochenende sinken die Temperaturen. Am Freitag liegen die Temperaturen zwar noch bei um die 30 Grad, doch es ziehen viele Wolken übers Ländle, mit teils gewittrigem Regen. In Schwarzwaldhochlagen werden stürmische Böen erwartet.

Am Samstag ist es dann wechselnd bewölkt und weitgehend trocken. Im Südosten können sich aber auch gebietsweise Gewitter bilden. Die Temperaturen liegen bei 22 bis 25 Grad. In der Nacht zum Sonntag wird in Oberschwaben länger anhaltender Regen erwartet.

Am Sonntag soll es vom Bodensee bis zur Donauregion weiterhin bedeckt und teils nass werden. Am Rhein herrschen Temperaturen um die 23 Grad mit starken Böen.

Generell erwarten die Meteorologen in der nächsten Woche immer wieder Schauer und teils auch Gewitter. Die Temperaturen gehen weiter zurück und liegen am Montag nur noch bei um die 20 Grad. "Ein Schönwetterhoch, wie wir es letzte Woche hatten, können wir nicht erwarten", sagte ein Sprecher des DWD.

(dpa)