In Baden-Württemberg wird es kommende Woche wieder wärmer

Während am Freitag noch Schauer über Baden-Württemberg ziehen, mit Gewittern und Starkregen über der Schwäbischen Alb und südlich der Donau, wandelt sich das Wetter über Nacht.

Samstag gibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) einen Vorgeschmack auf kommende schöne Tage. Es bleibe größtenteils trocken. Auch die Sonne zeige sich teilweise. Hier und da werde es aber noch einen Schauer oder schwachen Wind geben.

Sonntag macht das Wetter dann allerdings eine Rolle rückwärts, mit viel Regen. Für den Schwarzwald bahnt sich Dauerregen an. Teilweise fegen stürmische Böen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 70 km/h übers Land.

Auch der Start in die kommende Woche wird alles andere als schön. Dennoch nehme der Wind in den Abend hinein ab. "In der Nacht auf den Dienstag beruhigt sich das Wetter. Dann sieht der Ausblick auf die nächste Woche ziemlich gut aus", sagte eine Sprecherin des DWD.

"Die Frontalzone - eine Grenze zwischen kalter und warmer Luft - verschiebt sich in den Norden. Somit kommt wieder warme Luft nach Deutschland", erklärte die Sprecherin.

(dpa)