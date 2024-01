Keine Unwetterwarnung mehr für Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg gilt keine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mehr.

In Baden-Württemberg gilt keine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mehr. Das ging am frühen Mittwochabend aus Angaben auf der DWD-Internetseite hervor. Zuvor hatte der Wetterdienst vor extremer Glatteisgefahr im Südwesten gewarnt - Stufe drei auf der vierstufigen Warnskala des DWD. Gebietsweise galt anschließend die erste oder zweite Warnstufe im Land. Am Donnerstag soll es kühler werden, Schneefall wird erwartet.

(dpa)