Milde Temperaturen und Regen zum Wochenstart im Südwesten

Die Menschen im Südwesten erwarten mildere Temperaturen sowie einen regnerischen Start in die Woche.

Bereits am Sonntag warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor ergiebigem Dauerregen in der Region rund um Freiburg. Am Montag wird dann erneut verbreitet Regen erwartet. Die Höchsttemperaturen steigen dank einer Warmfront auf bis zu 17 Grad. "Das ist ungewöhnlich mild für Mitte November", wie ein Meteorologe des DWD erklärte.

Der Dienstag bleibt weiterhin regnerisch, lediglich gegen Nachmittag kann es vereinzelt auflockern. Am Mittwoch soll es noch zu wiederholten Schauern kommen. Die Temperaturen sinken ein wenig auf Höchstwerte zwischen 7 und 14 Grad.

(dpa)