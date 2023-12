Nach Hochwasser: Rhein wieder für Schifffahrt freigegeben

Nach dem anhaltenden Hochwasser durch Schneeschmelze und Regen können die Schiffe wieder ungehindert auf dem Rhein unterwegs sein.

Der Verkehr sei wieder freigegeben, teilte das Wasser- und Schifffahrtsamt in Freiburg am Montag mit. Der dafür ausschlaggebende Wasserstand von 7,50 Meter sei in der Nacht zum Montag unterschritten worden, auch an den anderen Pegeln des Rheins gehe die Wasserhöhe zurück.

Am Dienstag vergangener Woche war die Schifffahrt auf dem Rhein bei Karlsruhe eingestellt worden. Nach Angaben der Hochwasservorhersagezentrale erreichte der Wasserstand am Pegel zwischenzeitlich am Donnerstag einen Höchststand von über 8,30 Meter. Das entspricht einem Hochwasser, das statistisch alle fünf Jahre vorkommt.

(dpa)