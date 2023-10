Wetter

Nach Temperaturrekord: Wind, Regen und Gewitter im Südwesten

Der Herbst kehrt in Baden-Württemberg ein: Nach dem Temperaturrekord von mehr als 30 Grad Celsius am Freitag bringt eine Kaltfront laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Wind, Regen und Gewitter in den Südwesten.

Am Samstag ziehen demnach Regenfälle durch das Land. Von Westen her werden starke bis stürmische Böen bis 60 Kilometer pro Stunde erwartet. Im Bergland erreichen Sturmböen bis zu 85, auf dem Feldberg bis zu 100 Kilometer pro Stunde. Auf der Alb ist tagsüber vereinzelt mit Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 21 Grad Celsius. Der Sonntag wird laut den DWD-Meteorologen nochmals kühler. Bei maximal sieben Grad im Bergland und 15 Grad Celsius am Rhein soll es meist trocken bleiben. Auf den Höhen und im Allgäu werden jedoch einzelne Schauer erwartet. Die neue Woche starte bewölkt, örtlich nebelig und mit leichtem Frost bei minus zwei bis vier Grad in der Nacht zum Montag. Vorhersage des DWD (Stand 6.37 Uhr) (dpa)

