Nasser Mittwoch im Südwesten: Zeitweise stürmische Böen

Der Blick zum Wochenende macht Hoffnung: Der Samstag könnte laut DWD der erste Sommertag sein. Doch bis dahin braucht man im Ländle noch den Regenschirm. Es wird kalt und windig.

Bewölkter Himmel, Regenschauer und starker Wind: Das Wetter in Baden-Württemberg bleibt in den kommenden Tagen wechselhaft. Am Mittwoch kann es im Westen auch vereinzelt gewittern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagte.

Vor allem im Bergland oder in Schauer- und Gewitternähe wird es windig - mit starken bis stürmischen Böen. Auf dem Feldberg erwarten die Meteorologinnen und Meteorologen auch Sturmböen oder schwere Sturmböen. Die Temperaturen reichen von zehn bis 16 Grad.

Am Donnerstag ziehen weiter Wolken auf - und halten sich hartnäckig. Im Tagesverlauf breitet sich DWD-Angaben zufolge Regen aus, ab dem Nachmittag geht dieser in Schauer und örtliche, teils auch kräftige Gewitter über. Es wird erneut windig bis stürmisch mit Höchstwerten von 14 bis 18 Grad.

Am Freitag klettert das Thermometer laut DWD dann auf 19 bis 25 Grad. Es wird wolkig, aber bleibt überwiegend trocken.

(dpa)