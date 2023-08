Regen, Gewitter und zeitweise Sonne in Baden-Württemberg

Das Wetter im Südwesten bleibt wechselhaft.

Für die kommenden Tage erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) weiterhin vereinzelt Regenschauer und Gewitter, aber auch die Sonne soll zeitweise durchkommen. "So bleibt es bis in die nächste Woche", sagte Kai-Uwe Nerding vom DWD am Dienstag. Verbreiteter Dauerregen sei allerdings nicht zu erwarten. In Stuttgart rechne der DWD bis Mitte der Woche mit 5 bis 7 Litern Niederschlag pro Quadratmeter, im Schwarzwald und der Schwäbischen Alb mit 20 bis 25 Liter. Eine "Hochwasserrelevanz" gebe es zurzeit jedoch nicht. Zuvor hatte der DWD einen 24-stündigen Dauerregen im Oden- und Schwarzwald vorhergesagt.

Neben der Nässe rechnet der Wetterdienst außerdem mit kühlen Temperaturen im Südwesten. Höchstwerte von 15 Grad im Bergland und 23 Grad im Oberrheingebiet erwartet der DWD für Dienstag. Am Mittwoch sollen die Temperaturen leicht auf 19 bis 26 Grad steigen und gegen Ende der Woche wieder sinken. "Das Wochenende ist am kältesten", sagte Kai Uwe Nerding. Der DWD sagt Temperaturen von 14 Grad im Bergland und 21 Grad am unteren Neckar voraus.

(dpa)