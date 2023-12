Regen und leichter Temperaturanstieg am Wochenende erwartet

Langsam einsetzendes Tauwetter und Regen lassen das Hochwasserrisiko in Baden-Württemberg ab Samstagnachmittag besonders an kleineren Flüsse steigen.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist ab Samstagnachmittag mit Dauerregen und in höheren Lagen mit Schneeregen zu rechnen. Erstes leichtes Tauwetter führe zu Temperaturen von bis zu 8 Grad in Stuttgart, sagte ein Sprecher am Samstag. Für den Schwarzwald sowie Oberschwaben und das Allgäu wurde deswegen eine leichte Hochwasserwarnung ausgesprochen.

Der Sonntag wird dem DWD zufolge überwiegend trocken. Im Bergland werden demnach Sturmböen erwartet. Mit großem Tauwetter und Hochwassergefahr rechnen die Meteorologen ab Montag.

(dpa)