Regen wird zu Schnee: Es wird kälter im Südwesten

Auf das Glatteis folgt der Schnee: Am Donnerstag soll es im Südwesten verbreitet schneien. Ein bis drei Zentimeter erwartet der Wetterdienst. Bis zum Wochenende sollen auch die Temperaturen sinken.

Am Donnerstag sinken im Laufe des Tages die Temperaturen in Baden-Württemberg. Verbreiteter Regen geht von Nordwesten her in Schnee über, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Die höchsten Temperaturen des Tages werden am Morgen erwartet. Demnach soll es ein Grad im Nordosten und elf Grad am Hochrhein geben. Danach werde es kälter, hieß es.

Vereinzelt war noch in der Nacht gefrierender Regen mit Glatteis angekündigt gewesen. Ab Donnerstagmorgen soll es jedoch in Baden-Württemberg keine verbreitete Gefahr durch Glatteis mehr geben.

In Mannheim kann es schon im Berufsverkehr am Donnerstagmorgen schneien. Am Mittag gehe es dann in Stuttgart los, sagte der Sprecher. Richtung Allgäu soll es erst am Abend schneien. Verbreitet werden ein bis drei Zentimeter erwartet.

In der Nacht zum Freitag soll der Schneefall im Süden wieder abziehen. Laut DWD lockern sich dann auch die Wolken auf. Tiefstwerte zwischen minus zwei und minus neun Grad werden erwartet. Auch könne es starke bis stürmische Böen aus Nordwest geben, hieß es.

"Dann kommen ruhigere, aber kalte Tage mit viel Sonne", sagte der Experte mit Blick aufs Wochenende. Schon am Freitag werde es nochmal deutlich kühler. So sollen die Tiefstwerte in der Nacht zum Samstag zwischen minus 4 und minus 16 Grad liegen.

