Saharastaub bleibt dem Südwesten am Donnerstag erhalten

Der Saharastaub sorgt weiter für ein ungewöhnliches Farbenspiel über dem Südwesten.

Am Donnerstag werde sich der Himmel wieder verfärben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mit. Es sei für Baden-Württemberg ein nächster Schub des Saharastaubes zu erwarten. "Am Freitag stellt sich die Lage um. Die Phase des Saharastaubes ist dann aufgrund einer neuen Wetterlage vorbei", sagte ein DWD-Sprecher.

Schon seit Dienstag verfärbt der Staub den Himmel über Baden-Württemberg. Dieser komme aus der Sahara und ist nach Angaben des DWD grundsätzlich kein seltenes Phänomen im Südwesten. Eine solch hohe Konzentration wie in dieser Woche sei allerdings ungewöhnlich. Dies liege unter anderem daran, dass ein Tief günstig vor der marokkanischen Küste gelegen habe.

© dpa-infocom, dpa:220316-99-543731/2 (dpa)