Sonne setzt sich gegen Nebel durch: Milde Temperaturen

Erst trüb und nebelig, dann viel Sonne: Ein kräftiges Hoch bestimmt das Wetter in Baden-Württemberg und bringt Sonnenstrahlen.

Zum Wochenbeginn wird es mild im Ländle, mit Temperaturen zwischen 4 bis 14 Grad am Montag und bis zu 10 Grad am Dienstag, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Während am Montagvormittag örtlich Nebel vorherrscht, setzt sich im Tagesverlauf immer mehr die Sonne durch, im Bergland ist es durchweg sonnig und sehr mild. In der Nacht zum Mittwoch wird es laut DWD zunehmend dicht bewölkt, von Nordwesten setzt Regen ein. Gebietsweise kann es glatt werden.

(dpa)