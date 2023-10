Sonne und bis zu 29 Grad in Baden-Württemberg

Das Hoch Sonja sorgt in Baden-Württemberg weiter für viel Sonne.

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, steigen die Temperaturen im Raum Freiburg am Montag auf bis zu 29 Grad, am Bodensee auf bis zu 22 Grad. In der Nacht kühlt es ab auf Tiefstwerte zwischen 16 und 8 Grad. Am Dienstagvormittag wird für den Süden Nebel mit stellenweise Sichtweiten unter 150 Metern gerechnet.

Etwas ungemütlicher wird es dann am Dienstag, dem Tag der Deutschen Einheit. Auf den Schwarzwaldgipfeln und in den Niederungen ist mit stürmische Böen zu rechnen, von Westen her wird es zunehmend dicht bewölkt, dazu sind einzelne kurze Gewitter und Schauer möglich. Es bleibt aber warm mit Höchstwerten von bis zu 28 Grad am Rhein, Neckar und Tauber und bis zu 22 Grad im Südschwarzwald.

(dpa)