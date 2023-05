Sonniges Pfingstwochenende in Baden-Württemberg

Passend zum langen Feiertagswochenende scheint in Baden-Württemberg kräftig die Sonne mit Temperaturen von 20 Grad im Bergland bis zu 27 Grad in der Kurpfalz.

Zwei Hochdruckgebiete dominieren wie der Deutsche Wetter Dienst am Sonntag mitteilte.

Auch am Pfingstmontag zeigt sich die Sonne viel, wenn es auch laut DWD in manchen Gebieten bewölkt werden oder zu starken Böen kommen kann. Trotzdem werden in Mittelbaden wieder Temperaturen von bis zu 27 Grad erreicht.

(dpa)